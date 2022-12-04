فيوري يهزم تشيسورا ويحتفظ بلقب المجلس العالمي للملاكمة (فيديو)

احتفظ الملاكم الإنجليزي تايسون فيوري، بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل بفوزه على مواطنه ديريك تشيسورا بقرار من الحكم في الجولة العاشرة، اليوم السبت في لندن.

ونجح فيوري البالغ من العمر 34 عاما والذي عاد عن اعتزاله قبل أشهر، في الفوز على تشيسورا (38 عاما) للمرة الثالثة في ثلاث مواجهات بعد عامي 2011 و2014.

Tyson Fury is still the baddest man on the planet



pic.twitter.com/BHvuwEbNL4 — Action Network (@ActionNetworkHQ) December 4, 2022

وانتظر فيوري الجولة العاشرة وقرارا منطقيا للحكم بإيقاف النزال، ليحسم نتيجته في صالحه أمام تشيسورا الذي قاوم بقوة وأظهر شجاعة كبيرة على الرغم من اللكمات الكثيرة التي تلقاها، لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي خسارته الـ13 في 46 نزالا.

وأشاد فيوري الذي يخلو سجله من الخسارة في 33 نزالا احترافيا بينها 24 بالضربة القاضية مع تعادل واحد في مسيرته (أمام الأمريكي ديونتاي وايلدر في 2018)، بمواطنه تشيسورا على الحلبة، وقال "يا له من مقاتل، يا له من محارب".

المصدر: وكالات