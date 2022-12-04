مدرب منتخب فرنسا يعلق على مواجهة بولندا في ثمن نهائي المونديال

أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان على صعوبة مواجهة منتخب بلاده أمام بولندا في ثمن نهائي كأس العالم "قطر 2022".

وقال ديشان في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء المقرر في وقت لاحق اليوم الأحد: "هذه منافسة قوية التي ستبدأ، هي مختلفة عن السابق، لدينا مباريات صعبة وعصيبة على كافة المنتخبات التي تأهلت لكننا سنحاول أن نحجز مقعدنا في ربع النهائي".

وأضاف: "كل المباريات صعبة، لقاءات دور المجموعات كان بها الكثير من المفاجآت، ورغم أن بعض المباريات كانت تحصيل حاصل بالنسبة للبعض لكنهم فازوا، الكل يريد الفوز".

وتابع المدرب الفرنسي: "في دور المجموعات كانت بولندا مضطرة للدفاع، وأحسنت ذلك، ولديهم الكثير من الخبرات على المستوى الدولي، يجب أن نحترم ما قدموه حتى الآن".

وعن نجم منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي قال ديشان: "ليفاندوفسكي ممتاز، يجب ألا نعطيه الفرصة ونقلل من استحواذه على الكرة، هو يحسن استخدام جسده ولم يحصل على الكثير من الفرص لكنه يستطيع التسجيل من أقلها".

تجدر الإشارة إلى أن الفائز في مواجهة فرنسا وبولندا سيلعب في الدور ربع النهائي مع المتأهل من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم أيضا بين إنجلترا والسنغال.

المصدر: fifa.com