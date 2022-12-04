يونس محمود يكشف سببا غريبا لترشيحه كل المنتخبات العربية ما عدا المغرب لبلوغ ثمن نهائي المونديال

برر النجم العراقي السابق، يونس محمود، سبب توقعه إقصاء المغرب من دور المجموعات في مونديال قطر وتأهل كل المنتخبات العربية الأخرى المشاركة إلى الدور ثمن النهائي.

ومع نهاية دور المجموعات وجد النجم العراقي نفسه في موقف محرج، حيث أقصيت جميع المنتخبات العربية وهي قطر، والسعودية، وتونس فيما تأهل المغرب للدور ثمن النهائي.

ووجد يونس محمود تبريرا غريبا لتوقعه إقصاء المغرب، حيث قال لقناة "الكأس" القطرية:

"لم أرشح منتخب المغرب للتأهل لثمن نهائي مونديال قطر في برنامج توقعاتي حتى أبعد عنهم العين".

وكان المنتخب المغربي تأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر بعدما تصدر ترتيب المجموعة السادسة التي ضمت كرواتيا وصيفه بطل النسخة الأخيرة في روسيا، وبلجيكا ثالثة مونديال روسيا، وكندا.

وهذه هي المرة الأولى التي يصعد فيها المغرب للدور الثاني في كأس العالم بعد الأولى في العام 1986.

ويلعب المنتخب المغربي في الدور المقبل لمونديال قطر مع إسبانيا بعد غد الثلاثاء.

المصدر: RT