بعد أنباء تدهور صحته.. بيليه يوجه رسالة لمحبيه

أكد أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه المتواجد في المستشفى من أجل العلاج، أنه يشعر "بالقوة والأمل".

وقال بيليه في رسالة على "إنستغرام": "أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد".

وأضاف: "أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها. لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة. ومشاهدة البرازيل في كأس العالم أيضا! شكرا جزيلا على كل شيء".

وكانت صحيفة "Folha" البرازيلية، كشفت أمس السبت، أن بيليه أدخل "العناية المخففة"، وأن جسمه لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي.

وبحسب الصحيفة، فإن الأسطورة لم يعد يستجيب للعلاج الكيمياوي من سرطان القولون الذي يعاني منه، وتم إدخاله إلى غرفة العناية التلطيفية.

المصدر: RT