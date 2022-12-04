أول تعليق من ميسي بعد فوز الأرجنتين على أستراليا: أتمنى لو كان هذا الأمر مسموحا في قطر

عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته بتأهل منتخب بلاده لربع نهائي مونديال قطر 2022، بعد الفوز على أستراليا 2-1 في ثمن نهائي المسابقة.

وقال ميسي، في مؤتمر صحفي عقب اختياره أفضل لاعب في المباراة: "كانت مواجهة صعبة، لأننا نلعب ضد منافس قوي بدنيا، وصعب علينا الأمر بالهدف الذي سجله".

وأضاف: "كما أننا لم نحصل على القدر الكافي من الراحة، بعد دور المجموعات، وهذا سر صعوبة المواجهة".

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وعن شعوره عقب التأهل لمواجهة هولندا في ربع النهائي، علق: "كأنه حفل في أعياد الميلاد، ونشعر بالإرهاق، لكن علينا أن نستعيد قوانا لاستكمال المسيرة".



وزاد: "الآن ننقل تركيزنا لمباراة ربع النهائي، وسنتقدم في البطولة خطوة بخطوة".



وتابع: "أشعر بالشعب الأرجنتيني الذي يعشق كرة القدم، نحن في حالة من السعادة بأن هذه الجماهير خرجت مسرورة، أتمنى لو كان مسموحا بحضور الشعب الأرجنتيني بالكامل، إلا أن هذا ليس متاحا".



وأكد أنه كان يفكر في عائلته منذ بداية اللقاء، موضحا أن أبناءه في سن تسمح لهم بفهم كرة القدم ويعلمون قيمة كأس العالم.

المصدر: "وكالات"