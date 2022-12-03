ابنة قائد "النجوم السوداء".. الكشف عن السبب الحقيقي وراء استبدال أندريه أيو

أفادت تقارير صحفية بأن ابنة قائد المنتخب الغاني، أندريه أيو، تعرضت للإغماء بعد إهدار مهاجم "النجوم السوداء" ركلة جزاء أمام نظيره الأوروغوياني، مساء الجمعة الماضي، في مونديال قطر.

وودع منتخب غانا بعد خسارته أمام نظيره الأوروغوياني (0-2) في المباراة التي جمعتهما، في ختام مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022.

وأهدر أيو فرصة تسجيل هدف التقدم لبلاده بإضاعته ركلة جزاء عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة القطرية.

وتم استبدال أندريه أيو بين الشوطين، ليعتقد البعض أن السبب يعود إلى غضب المدير الفني أوتو أدو منه، بعد أن أهدر فرصة التقدم لبلاده.

ولكن تقارير صحفية أكدت أن السبب هو تعرض ابنة أيو للإغماء في مدرجات على استاد "الجنوب" تحت تأثير الانفعال بعد ركلة الجزاء التي أضاعها والدها، ليتم نقلها إلى المستشفى.

وبعد عودته إلى الملعب مرة أخرى، أجرى أندريه أيو (32 عاما) مقابلة تلفزيونية مع "بي إن سبورتس" قال فيها: "عليك أن تكون رجلا، ما يحدث لبعض الناس، أراد الله ذلك بهذه الطريقة، إنه يعطي أصعب معاركه لمن يستطيع التغلب عليها".

واحتل منتخب غانا بعد هذه الهزيمة، المركز الرابع الأخير في ترتيب المجموعة الثامنة (H) وودع البطولة رفقة منتخب الأوروغواي الثالث برصيد 4 نقاط.

بينما انتزع منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني من الأوروغواي بفارق الأهداف المسجلة، وبلغ الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، رفقة منتخب البرتغال متصدر المجموعة، برصيد 6 نقاط.