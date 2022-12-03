مشجعون من دولة عربية يتصدرون لائحة القادمين إلى قطر في كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم السبت، عن قائمة الدول التي دخل أكبر عدد من مواطنيها الأراضي القطرية منذ انطلاق نهائيات كأس العالم "قطر 2022" في 20 نوفمبر الماضي.

وأفاد "الفيفا" في بيان نشره على موقعه، بأنه تمت المصادقة في مطاري حمد والدوحة الدوليين، على قرابة مليون و66 ألف بطاقة "هيّا"، الإجبارية للراغبين بالحضور إلى قطر خلال فترة إقامة كأس العالم.

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وذكر "الفيفا"، أن المملكة العربية السعودية تتصدر لائحة القادمين إلى قطر في هذه الفترة، تليها الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك.

وتتواصل النهائيات مع انطلاق الدور ثمن النهائي السبت بمباراتي هولندا مع الولايات المتحدة، والأرجنتين مع أستراليا، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية التي ستقام في الـ18 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات