"الفيفا" يكشف عن المباراة الأوسع حضورا في مونديال قطر

بلغ عدد الحضور في المباريات الـ48 من دور المجموعات لمونديال قطر، 2.45 مليون مشجع، ما معدله 96 بالمئة من سعة الملاعب، وذلك وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السبت.

ووفق أرقام الاتحاد الدولي، كانت مباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة والتي حقق فيها ليونيل ميسي ورفاقه فوزا ثمينا 2-0 بعد هزيمة صادمة افتتاحا أمام السعودية 1-2، الأعلى حضورا في المدرجات منذ مونديال الولايات المتحدة عام 1994 إذ بلغ عدد الجمهور في ملعب لوسيل 88.966 متفرجا.

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وأبرز الاتحاد الدولي أن دور المجموعات أسفر عن تأهل منتخبات من جميع القارات إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ثلاثة منها تحت لواء الاتحاد الآسيوي (أستراليا، اليابان وكوريا الجنوبية) للمرة الأولى أيضا.

وتأهل للمرة الثانية فقط منتخبان إفريقيان (السنغال والمغرب)، بعد أولى عام 2014.

المصدر: أ ف ب