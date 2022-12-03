"الثأر من السنغال".. هاري كين يوجه رسالة مفاجئة لمحمد صلاح

أعرب قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، عن أسفه لعدم وصول النجم المصري محمد صلاح مع منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ويستعد هاري كين لقيادة منتخب "الأسود الثلاثة" في مباراته أمام نظيره السنغالي مساء غد الأحد، وذلك ضمن الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022.

ورد كين خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمباراة السنغال، على سؤال حول المنافسة الشرسة التي واجهها في المواسم الأخيرة مع محمد صلاح، قائلا: "ليس من المفترض أن أتحدث هنا عن محمد صلاح، ولكننا نمتلك منافسة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال المواسم الأخيرة، وهو أمر رائع لي".

وأضاف مهاجم توتنهام: "صلاح لاعب من الطراز الأول.. بالطبع كان يأمل أن يشارك في كأس العالم، للأسف صلاح لم يتأهل مع منتخب مصر إلى مونديال قطر، ولكن أتمنى أن يكون متواجدا مع منتخب بلاده في نسخة 2026".

هاري كين🎙



💬 "المنافسة الدائمة مع محمد صلاح؟.. نمتلك منافسة جيدة في الدوري الإنجليزي، وهو لاعب من الطراز الأول" pic.twitter.com/IqQmB1T2qf — Yallakora (@Yallakoranow) December 3, 2022

وفشل منتخب مصر في التأهل لمونديال قطر 2022 عقب خسارته بركلات الترجيح في المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية أمام السنغال بالذات.

واختتم هاري كين تصريحاته في هذا الصدد، قائلا: "من الرائع أن أتنافس مع صلاح وأتمنى أن تستمر هذه المنافسة، لأنها بالتأكيد مفيدة لكلينا".

وحول جاهزيته لمواجهة السنغال، قال كين: "قدمي بخير ولا توجد مشكلة، أنا جاهز للمشاركة في مباراة الغد".

وأضاف: "يجب أن نكون في أتم الجاهزية لمباراة الغد، لأننا سنواجه منتخبًا يملك مجموعة مميزة من اللاعبين".

يذكر أن محمد صلاح استطاع منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول في عام 2017 حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" في 3 مناسبات، مقابل مرة وحيدة لهاري كين خلال تلك الفترة، علما بأنه فاز بهذه الجائزة بشكل عام 3 مرات أيضا.

المصدر: وكالات