فيديو طريف للسفيرة الأمريكية بالجزائر عن مباراة هولندا!

حاولت السفيرة الأمريكية في الجزائر، إليزابيث أوبين، أن تحاكي نمط عيش الهولنديين قبيل انطلاق مباراة منتخب بلادها لكرة القدم، أمام المنتخب الهولندي في ثمن نهائي مونديال قطر.

وكتبت السفيرة:"لتهزم خصمك، عليك أن تفهمه أولا"، ومن أجل تطبيق هذه الحكمة، في بداية مقطع فيديو طريف نشرته على تويتر، أحجمت السفيرة أوبين عن وضع "أحمر الشفاه" أولا، ثم ارتدت قميصا برتقاليا، وراحت تقود دراجة هوائية وكلها أمارات يُعرف بها الهولنديون.

وتعتبرالمرأة الهولندية بين أقل نساء العالم استعمالا لمساحيق التجميل وقد أرجع موقع محلي ذلك إلى طبيعة الطقس في البلاد حيث تتهاطل الأمطار طيلة الوقت، وهو ما يجعل وضع المساحيق أمرا غير مجد.

They say you must understand your opponent in order to beat them, so I’’ getting into the mindset of the Dutch. Let the game begin! #WorldCuppic.twitter.com/ylhGcTXf6W — Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) December 3, 2022

وكما يُعرف المنتخب الهولندي لكرة القدم، بقميصه البرتقالي على الرغم من أن هذا اللون، ليس بين ألوان العلم الوطني للبلاد، وهي الأحمر والأبيض والأزرق.

وأما عن الدراجات الهوائية، فهي وسيلة الهولنديين المفضلة في التنقل إلى درجة أن كل فرد من سكان العاصمة أمستردام، يمتلك دراجة واحدة على الأقل.

وتواجه الولايات المتحدة هولندا أمسية السبت، في أولى مقابلات ثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

المصدر: الشروق الجزائرية