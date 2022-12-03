التشكيلة الأساسية لمباراة هولندا والولايات المتحدة في ثمن نهائي مونديال قطر

يلتقي المنتخب الهولندي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم "قطر 2022".

وصعد المنتخب الهولندي لهذا الدور عقب تصدره للمجموعة الأولى على حساب السنغال، بينما احتلت الولايات المتحدة وصافة المجموعة الثانية خلف إنجلترا.

وسيدخل المنتخبان مباراة اليوم بالتشكيلتين الأساسيتين التاليتين:

هولندا: أندريس نوبيرت، جورين تيمبر، فيرجيل فان ديك، ناثان آكي، دينزل دومفريز، مارتين دي رون، فرينكي دي يونغ، دالي بليند، ديفي كلاسن، كودي جاكبو، ممفيس ديباي.

الولايات المتحدة الأمريكية: مات تيرنر، سيرجينو ديست، والكير زيميرمان، تيم ريام، أنطوني روبنسون، ويستون ماكيني، تايلر آدامز، يونس موسى، تيموثي وياه، كريستيان بوليسيتش، جيسون فيريرا.

المصدر: RT