بسبب حركة مستفزة.. طرد مشجعة من مباراة صربيا وسويسرا (فيديو)

طرد رجال أمن ملعب "974" الذي استضاف أمس الجمعة مباراة صربيا وسويسرا في دور المجموعات لمونديال قطر، إحدى المشجعات السويسريات لقيامها بحركة مستفزة لجماهير الفريق المنافس.

ونشرت قناة "الكأس" القطرية فيديو يوثق لحظة طرد المشجعة، بسبب قيامها بحركة رمز "النسر الطائر"، حيث وضعت المشجعة يديها على صدرها بشكل معاكس، راسمة شارة "النسر المزدوج" الأسود اللون، رمز ألبانيا والذي يتوسط علمها الأحمر، وهي حركة تعتبرها الجماهير الصربية مستفزة.

وعلامة النسر الطائر هي رمز لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان، التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي بين (كوسوفو ومقدونيا وألبانيا).

تجدر الإشارة إلى أن المباراة بين منتخبي صربيا وسويسرا، انتهت بفوز المنتخب السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل لدور الـ16 بينما ودعت صربيا البطولة مبكرا.

المصدر: قناة الكاس