"أسماء نجوم كأس العالم" من بين كلمات السر الأكثر اختراقا

كشف بحث جديد من شركة Specops عن مدى سيطرة اللعبة على عقول المشجعين، واستخدام أسماء بعض الفرق واللاعبين في كلمات المرور الخاصة بهم بمختلف المواقع الإلكترونية.

وقامت الشركة بتحليل 800 مليون كلمة مرور مخترقة، تم جمعها من قائمة ضخمة لكلمات سر تم اختراقها عن طريق القراصنة، حيث وصل العدد الكلي إلى 3 ملايين كلمة.

وبالتدقيق في الكلمات الأكثر شيوعا جاء اسم جريجور في المركز الأول، بالإضافة لتييري هنري في المركز الخامس، وجاء بيليه بالمركز الحادي عشر، بوبي مور "13"، ليونيل ميسي "14"، كريستيانو رونالدو رقم "18".

وتواجدت كلمة "كين" المنسوبة إلى المهاجم الإنجليزي هاري كين في المركز الثالث، حيث تم استخدامها أكثر من 133 ألف مرة في كلمات المرور المخترقة.

وأشارت الشركة إلى أنه من المستحيل معرفة السر وراء اختيار هذه الكلمات، لكن الاحتمال الأقرب هو اعتماد كل مستخدم على اسم لا يمكن نسيانه مثل لاعب كرة قدم مشهور أو فريقه المفضل.

Top Players Among the Most Breached Passwords – World Cup edition https://t.co/VdNp5NvnQVpic.twitter.com/7ACIWLVZif — Jim Rigney (@RigneySec) November 21, 2022

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وأما بالنسبة لتحليل الدول التي تأهلت إلى كأس العالم، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الكلمات المخترقة، حيث ظهرت أكثر من 1.3 مليون مرة، يليها إيران وفرنسا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، ثم اليابان وكندا في المرتبة الخامسة بالتساوي وإنجلترا بالمركز التاسع.

وأما بالنسبة لكلمة "soccer" التي تشير إلى كرة القدم باللهجة الأمريكية فقد تواجدت بقوائم الكلمات المخترقة في 140 ألف مرة، وتفوقت على كلمة "Football" و"FIFA" بالترتيب.

وستشخص الأنظار لمدة 4 أسابيع إلى الحدث العالمي كأس العالم "قطر 2022"، ولهذا السبب، سيستغل المتسللون الفرصة لاستهداف الضحايا غير المرتابين، فمع العديد من الأحداث الكبيرة مثل كأس العالم، يأتي القلق من زيادة الهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال بين المشجعين.

المصدر: goal