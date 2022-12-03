نجل ميسي يتوقع نتيجة مباراة الأرجنتين وأستراليا في ثمن نهائي مونديال قطر

كشفت صورة حملها ابن ليونيل ميسي الأصغر سيرو عن توقعاته للمباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم السبت بين الأرجنتين وأستراليا في ثمن نهائي مونديال قطر.

ويتواجد سيرو (أربعة أعوام) برفقة شقيقيه ماتيو (سبعة أعوام) وتياغو (عشرة أعوام) ووالدتهم أنتونيلا في قطر، لدعم والدهم الذي يخوض المونديال الأخير له والبطولة الأخيرة له على الأرجح مع الأرجنتين.

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وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيرو وهو يحمل صورة من "ألبوم" توقعات المباريات، وأوضحت توقعه فوز الأرجنتين على أستراليا بثلاثة أهداف لهدف.

El hijo de Messi coge con la mano dos figuritas del mundial, una de Argentina que tiene el #3, y otra de Australia con el #1, y son estos dos equipos que chocarán en octavos por el pase a cuartos de final, si Argentina le gana a Australia 3-1 me cago encima pic.twitter.com/f48yGuUCml — Edward (@_blackedu) December 2, 2022

وعلى الورق، تبدو الأرجنتين هي الأوفر حظا للفوز على أستراليا ولكن في رقعة الملعب يبقى كل شيء ممكنا.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي