تاريخ المواجهات بين الأرجنتين وأستراليا قبل موقعتهما اليوم

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب "أحمد بن علي" في قطر، الذي سيكون مسرحا لموقعة الأرجنتين وأستراليا، في ثمن نهائي مونديال 2022.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الـ19:00 بتوقيت غرينيتش.

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وتأهل منتخب الأرجنتين لثمن النهائي بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد ست نقاط، بينما صعد منتخب أستراليا بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بست نقاط أيضا.

- تاريخ المواجهات بين الأرجنتين وأستراليا

التقت الأرجنتين وأستراليا في سبع مناسبات، وستكون مباراة اليوم أول لقاء بين المنتخبين في كأس العالم، ويمتلك منتخب "راقصي التانغو" اليد العليا في سلسلة المواجهات، حيث حقق خمسة انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة فقط:

1988: أستراليا 4-1 الأرجنتين (مباراة ودية)

1992: الأرجنتين 2-0 أستراليا (مباراة ودية)

أكتوبر 1993: أستراليا 1-1 الأرجنتين (تصفيات كأس العالم بين القارات).

نوفمبر 1993: الأرجنتين 1-0 أستراليا (كأس العالم بين القارات)

1995: الأرجنتين 2-0 أستراليا (مباراة ودية)

2005: الأرجنتين 4-2 أستراليا (كأس القارات)

2007: الأرجنتين 1-0 أستراليا (مباراة ودية).

المصدر: وكالات