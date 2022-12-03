التشكيلة المتوقعة للأرجنتين ضد أستراليا

تتجه الأنظار الليلة السبت، إلى استاد "أحمد بن علي" المونديالي، الذي يحتضن مواجهة المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ16 كأس العالم 2022.

وستكون الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة وموسكو موعد صافرة البداية.

وأسندت لجنة الفيفا في بطولة مونديال قطر، إدارة مباراة الأرجنتين ضد أستراليا إلى الحكم الدولي البولندي سيمون مارسينياك.

ووفقا لشبكة "هو سكورد"، فإن التشكيلة المتوقعة للمنتخبين في مباراة اليوم، كالآتي:

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الأرجنتين

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: أكونيا - روميرو - أوتاميندي - مولينا.

الوسط: آليستر - إنزو فيرنانديز - دي باول.

الهجوم: ألفاريز - ميسي - دي ماريا.

أستراليا

حراسة المرمى: ريان.

الدفاع: ديجنيك - سوتر - روليز - عزيز بيهيتش.

الوسط: ليكي - موي - إريفن - جودوين.

الهجوم: دوك - ريلي مكجري.

واحتل منتخب الأرجنتين المركز الأول فى المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، حيث انهزم في المباراة الاولى بهدفين مقابل هدف، أمام منتخب السعودية، بينما حقق الفوز على المكسيك بهدفين نظيفين، وفاز على بولندا بهدفين نظيفين، وسجل مهاجموه 5 أهداف، ومني مرماهم بهدفين.

بينما احتل منتخب أستراليا المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، حيث خسر في مباراته الأولى أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف، وحقق الفوز على تونس بهدف نظيف، وفاز على الدنمارك بهدف نظيف، أحرز مهاجموه 3 أهداف فقط، وتلقت شبكهم بأربعة أهداف.

ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة الارجنتين وأستراليا، الفائز من مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية في دور ربع نهائي كأس العالم، يوم الجمعة المقبل في 9 ديسمبر الجاري.

المصدر:RT