سيناريوهان لمواجهة بين ميسي ورونالدو في مونديال قطر.. أحدهما سيكون مخيبا للنجمين

تأهلت الأرجنتين إلى ثمن نهائي مونديال قطر كمتصدرة للمجموعة الثالثة، وحجزت البرتغال مقعدها متزعمة للمجموعة الثامنة، ليبتعد المنتخبان عن مواجهة بعضهما البعض في أدوار خروج المغلوب.

وستلتقي الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي مع البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في حال بلوغ المنتخبين المباراة النهائية لمونديال قطر أو في حال خسارة المنتخبين في الدور نصف النهائي.

في حال الخسارة في نصف النهائي، ستخوض الأرجنتين والبرتغال مباراة مخيبة لنجميهما ميسي ورونالدو لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي حال وصول البرتغال والأرجنتين للنهائي، سيكون نهائي مونديال قطر مرتقبا وتاريخيا، كون هذه المباراة ستكون بنسبة كبيرة هي الأخيرة لرونالدو (37 عاما)، وميسي (35 عاما) في نهائيات كأس العالم، كما أن النجمين لم يسبق لهما التتويج بالكأس الذهبية، وستكون أمامهما فرصة لا تعوض لختام مسيرتهما الدولية بطريقة مثالية.

وفيما يلي طريق الأرجنتين والبرتغال إلى نهائي الحلم:

- دور الـ16

الأرجنتين # أستراليا

البرتغال # سويسرا

- ربع النهائي

الفائز من أمريكا # هولندا يواجه الفائز من الأرجنتين # أستراليا.

الفائز من المغرب # إسبانيا يواجه الفائز من البرتغال # سويسرا.

- نصف النهائي

الفائز من هولندا × أمريكا ضد الأرجنتين × أستراليا) يواجه الفائز من اليابان × كرواتيا ضد البرازيل × كوريا الجنوبية.

الفائز من إنجلترا × السنغال ضد فرنسا × بولندا يواجه الفائز من المغرب × إسبانيا ضد البرتغال × سويسرا.

النهائي

يلتقي الفائزان من مباراتي الدور نصف النهائي، في المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد، 18 ديسمبر على استاد لوسيل.

ويتقابل الخاسران في مباراتي الدور نصف النهائي، في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 17 ديسمبر على استاد خليفة الدولي.

المصدر: RT