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مونديال 2022.. أهداف مباراة سويسرا وصربيا (فيديو)

الرياضة

مونديال 2022.. أهداف مباراة سويسرا وصربيا (فيديو)
AP
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سجلت سويسرا هدف الافتتاح في المباراة التي تجمعها الآن ضد صربيا، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في مونديال قطر.

وسجل شيردان شاكيري هدف تقدم سويسرا في الدقيقة 20.

وتمكنت صربيا من تعديل النتيجة بعد خمس دقائق عن طريق المهاجم ألكسندر ميتروفيتش.

وأضاف دوشان فلاهوفيتش، الهدف الثاني لصربيا في الدقيقة 35.

وأدرك بريل إيمبولو هدف التعادل لسويسرا (2-2) قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 48، سجل ريمو فريلير هدف التقدم لسويسرا.

يتبع..

المصدر: RT

مونديال قطر

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مونديال 2022.. أهداف مباراة سويسرا وصربيا (فيديو)