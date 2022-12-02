بعد الفشل في فك "النحس".. الأوروغواي تهز شباك غانا (فيديو)

تقدم المنتخب الأوروغوياني على نظيره الغاني (2-0)، في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات من كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأحرز لاعب خط الوسط جيورجيان دي اراسكايتا هدفين متتاليين للأوروغواي في الدقيقتين (26 و32).

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وأهدر قائد المنتخب الغاني أندريه أيو ركلة جزاء في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة القطرية.

المصدر: RT