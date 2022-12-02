الأوروغواي تودع مونديال قطر بفوز "حزين".. فيديو

خرج منتخب الأوروغواي بفوز بطعم الهزيمة من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على نظيره الغاني (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في مدينة الوكرة القطرية.

وسجل لاعب خط الوسط جيورجيان دي أراسكايتا هدفي الأوروغواي في الدقيقتين (26 و32) من زمن الشوط الأول.

بينما أهدر قائد المنتخب الغاني أندريه أيو ركلة جزاء في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة القطرية.

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واكتفى منتخب الأوروغواي بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الثامنة (H) برصيد 4 نقاط، وودع البطولة رفقة نظيره الغاني صاحب المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

بينما انتزع منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني من الأوروغواي بفارق الأهداف المسجلة، وبلغ الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، رفقة منتخب البرتغال متصدر المجموعة، برصيد 6 نقاط.

وسيكون منتخب كوريا الجنوبية بانتظار بطل المجموعة السابعة (G) التي تضم كلا من، البرازيل، سويسرا، صربيا والكاميرون.

بينما سيلعب منتخب البرتغال مع وصيف بطل المجموعة السابعة.

المصدر: RT