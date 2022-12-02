في جلسة بالبرلمان.. نائب يصف نائب رئيس غانا بـ"ماغواير الاقتصاد" ويبرز أوجه الشبه بينهما (فيديو)

تعرض مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا هاري ماغواير للانتقاد والسخرية مجددا، هذه المرة في أكثر الأماكن غرابة حيث ظهر اسمه في البرلمان الغاني.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى الجلسات في البرلمان الغاني، حيث ظهر إيزاك أدونجو وهو سياسي وعضو في البرلمان الغاني، وهو يوجه انتقادات لاذعة إلى ماهامودو باوميا نائب رئيس البرلمان للشؤون الاقتصادية، وقال إن أداءه يشبه أداء ماغواير في الملعب.

Harry Maguire has been mocked by a Ghanaian MP who unfavourably compared the nation's vice president to the England and Manchester United star.



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وقال أدونجو في الجلسة موجها حديثه لماهامودو الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس غانا ورئيس فريق الإدارة الاقتصادية: "هناك لاعب مثلك في إنجلترا، يدعى هاري ماغواير يلعب لمانشستر يونايتد، إنه مدافع، ويلقي بجسده في كل مكان كما لو كان أفضل مدافع في العالم".

Harry Maguire was just relaxing doing his thing in Qatar 🤣🤣🤣. Boom Economic Maguire revealed... pic.twitter.com/rhWsvB6O89 — Atieno Nyar Asego (@nyar_asego) December 2, 2022

وأضاف: "مانشستر يونايتد جعله أغلى مدافع في مركز قلب دفاع حين اشتراه، ومنذ ذلك الحين بدأ ماغواير في مساعدة الخصوم على هز شباك يونايتد عوض الدفاع عنها".

وتابع: "في هذا البلد لدينا (ماغواير الاقتصاد)، كان يلقي محاضرات في الجامعة، أوجه سؤالي إلى السيد رئيس مجلس النواب، لماذا أعطينا هذا الماغواير الفرصة ليكون في قلب دفاعنا، إنه يسجل في مرمانا".

وأتم قائلا: "ماغواير الاقتصادي لدينا يسيطر على أساسيات اقتصادنا ويدمرها جميعا".

ودخل نواب البرلمان الغاني في حالة ضحك شديد عندما سمعوا بهذه المقارنة الغربية.

ويتعرض ماغواير لموجات كبيرة من السخرية منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي في صفقة ضخمة بلغت 80 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد تراجع أدائه مع "الشياطين الحمر" مقارنة بما كان يقدمه مع ليستر سيتي.

المصدر: Sky News