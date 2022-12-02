مدرب ألمانيا يعلق على إمكانية استقالته عقب الخروج "الكارثي" من المونديال

استبعد مدرب منتخب ألمانيا، هانزي فليك، فكرة استقالته من منصبه بعد خروج "المانشافت" من دور المجموعات في مونديال قطر، مشيرا في تصريحات لشبكة "أي أر دي" بأن هذا القرار "لا يتعلق به".

وخرج المنتخب الألماني بخفي حنين من دور المجموعات للمرة الثانية تواليا على الرغم من فوزه في مباراته الأخيرة في الجولة الثالثة على كوستاريكا 4-2، وذلك لأن اليابان تغلبت على إسبانيا 2-1 محققة ثاني مفاجآت هذه المجموعة بعد فوزها على ألمانيا بالنتيجة ذاتها في مستهل مشوارها في البطولة.

إقرأ المزيد

وانتزعت اليابان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لإسبانيا التي تفوقت على ألمانيا بفارق الأهداف.

وقال فليك الذي استلم تدريب المنتخب الألماني صيف عام 2021 خلفا ليواكيم لوف "العمل مع هذا الفريق يحفزني. لكن الوقت ليس للحديث عن المستقبل بعد هذه المباراة".

وأضاف "أنا أستمتع، لدينا فريق جيد ولاعبون جيدون. الأمر لا يتعلق بي".

ووعد فليك بإجراء "تحليل سريع" لأسباب سقوط فريقه معربا عن "خيبة أمل كبيرة" لديه جراء ما حصل، وتابع "فريقي وأنا قمنا بعمل جيد، لقد أعددنا الفريق بشكل جيد".

وختم "بعد هذا الإقصاء، يتعين علينا تقييم ما حدث وسلك اتجاه آخر".

المصدر: أ ف ب