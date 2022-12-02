احتمالات التأهل في مجموعتي البرتغال والبرازيل

يسدل الستار مساء اليوم الجمعة على دور المجموعات في مونديال "قطر 2022" بإجراء آخر أربع مواجهات.

في المجموعة السابعة تلعب البرازيل مع الكاميرون وصربيا ضد سويسرا، وفي المجموعة الثامنة تتقابل البرتغال مع كوريا الجنوبية وأوروغواي مع غانا.

وتقام مباراتا المجموعة الثامنة في نفس التوقيت في الساعة الـ15:00 بتوقيت غرينيتش، ومواجهتا المجموعة السابعة في الساعة 19:00.

-سيناريوهات التأهل

ترتيب المجموعة السابعة

1- البرازيل ست نقاط، 2- سويسرا ثلاث نقاط، 3- الكاميرون نقطة واحدة، 4- صربيا نقطة واحدة.

- البرازيل ضمنت تأهلها وستتصدر بحال فوزها أو تعادلها مع الكاميرون. بحال خسارتها وفوز سويسرا على صربيا ستُحدد الصدارة بفارق الأهداف.

- سويسرا ستتأهل بحال فوزها على صربيا. ستتأهل بحال تعادلها باستثناء فوز الكاميرون وألا يصب فارق الأهداف في مصلحتها. ستقصى بحال خسارتها.

- صربيا والكاميرون بحاجة للفوز للدخول في حسابات التأهل. بحال فوزهما سويا، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف وباقي المعايير. صربيا ستتأهل بحال فوزها وعدم فوز الكاميرون على البرازيل.

-ترتيب المجموعة الثامنة

1- البرتغال سبع نقاط، 2- غانا ثلاث نقاط، 3-أوروغواي نقطة واحدة، 4- كوريا الجنوبية نقطة واحدة.

- البرتغال ضمنت تأهلها وستتصدر بحال فوزها أو تعادلها مع كوريا. بحال خسارتها وفوز غانا ستحدد الصدارة بفارق الأهداف.

- غانا ستتأهل بحال فوزها على أوروغواي. بحال تعادلها ستتأهل إذا لم تفز كوريا الجنوبية، وإذا فازت الأخيرة يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

- ستقصى الأوروغواي وكوريا الجنوبية بحال الخسارة أو التعادل. بحال فوزهما سويا يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

المصدر: RT