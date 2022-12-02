 
مباشر

رئيسة رابطة الدوري الألماني تؤيد قرار حكومة قطر: مونديال قطر سيؤثر على كرة القدم

الرياضة

رئيسة رابطة الدوري الألماني تؤيد قرار حكومة قطر: مونديال قطر سيؤثر على كرة القدم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uai4

أكدت رئيسة رابطة الدوري الألماني دوناتا هوبفن أن كأس العالم في قطر سيؤدي إلى تغيير أمور كثيرة وسيلفت الأنظار إلى موضوعات مهمة.

وترى هوبفن أن بطولة المونديال في قطر لها تأثير دائم على كرة القدم، نتيجة للعديد من الأحداث التي رافقت البطولة.

إقرأ المزيد
منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا "يكم فمه" ويرحل من قطر واليابانيون والعرب يطلقون مخيلاتهم في السخرية منه (فيديو)

وتحدثت رئيسة رابطة الدوري الألماني عن القرارات الهامة التي اتخذتها دولة قطر قائلة: "كأس العالم في قطر سيؤدي إلى تغيير أمور كثيرة وسيلفت الأنظار إلى موضوعات مهمة، وقرار منع شارة "حب واحد" كان صحيحا لأن اللاعبين هنا للعب كرة القدم".

وأوضحت: "إنها أكبر بطولة كروية في العالم، وفي نهاية المطاف علينا دائما أن نتذكر أن الأمر يتعلق بالرياضة، وينبغي أن تكون الرياضة محورها".

وأشارت: "نحن هنا للعب كرة القدم، سعيدة للغاية لأننا الآن نركز على الشق الرياضي".

المصدر: "وكالات"

 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نهاية "كارثية" لألمانيا في مونديال قطر.. فوز بطعم الهزيمة على كوستاريكا (فيديو)