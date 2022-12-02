رئيسة رابطة الدوري الألماني تؤيد قرار حكومة قطر: مونديال قطر سيؤثر على كرة القدم

أكدت رئيسة رابطة الدوري الألماني دوناتا هوبفن أن كأس العالم في قطر سيؤدي إلى تغيير أمور كثيرة وسيلفت الأنظار إلى موضوعات مهمة.

وترى هوبفن أن بطولة المونديال في قطر لها تأثير دائم على كرة القدم، نتيجة للعديد من الأحداث التي رافقت البطولة.

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وتحدثت رئيسة رابطة الدوري الألماني عن القرارات الهامة التي اتخذتها دولة قطر قائلة: "كأس العالم في قطر سيؤدي إلى تغيير أمور كثيرة وسيلفت الأنظار إلى موضوعات مهمة، وقرار منع شارة "حب واحد" كان صحيحا لأن اللاعبين هنا للعب كرة القدم".

وأوضحت: "إنها أكبر بطولة كروية في العالم، وفي نهاية المطاف علينا دائما أن نتذكر أن الأمر يتعلق بالرياضة، وينبغي أن تكون الرياضة محورها".



وأشارت: "نحن هنا للعب كرة القدم، سعيدة للغاية لأننا الآن نركز على الشق الرياضي".

المصدر: "وكالات"