على الطريقة السعودية.. مشجع ياباني يبحث عن نجم المنتخب الإسباني (فيديو)
احتفل مشجع ياباني، بفوز منتخب بلاده أمام المنتخب الإسباني ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات لمونديال قطر 2022 على الطريقة السعودية.
وعلى الرغم من خروج منتخب السعودية من بطولة مونديال قطر 2022، إلا أن تقاليع جماهيره ما زالت تطغي على تصرفات جماهير باقي المنتخبات المشاركة.
وانتشر فيديو على موقع "تويتر" يظهر أحد مشجعي المنتخب الياباني، الذي أخذ يبحث عن ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا، وهو يقول: "أين موراتا؟".
فيديو.. مشجع ياباني يبحث عن ألفارو موراتا بشكل ساخر#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022pic.twitter.com/TM6K3Z2GWR— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
وكانت جماهير السعودية تبحث هي الأخرى عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوز الأخضر على الأرجنتين في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وتصدر المنتخب الياباني المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط ، فيما تجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط في وصافة المجموعة، ليتأهل المنتخبان إلى دور ثمن النهائي للبطولة العالمية.
المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"