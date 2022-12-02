قائد منتخب إسبانيا يرد على أنباء تعمد "لاروخا" الخسارة أمام اليابان

علق قائد منتخب إسبانيا، سيرجيو بوسكيتس، على خسارة منتخب "لاروخا" المفاجئة أمام اليابان بنتيجة 1-2، أمس الخميس، في ختام مباريات المجموعة الخامسة في مونديال "قطر 2022".

وقال بوسكيتس في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "يبدو أننا سيطرنا على المباراة، الخصم اعتمد على الهجوم المضاد".

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وأضاف "وقعنا في عدة أخطاء خلال الشوط الثاني، والخصم استفاد منها وسجل هدفين ثم أغلق المساحات جيدا".

وتابع "يجب علينا أن نستمر في التحسن، على الأقل حققنا هدفنا بالتأهل رغم كوننا في المركز الثاني".

ونوه "لم نرغب في ذلك، كان هدفنا الفوز، بدأنا المباراة بشكل جيد، وفي دور الـ16 سنواجه المغرب، وهي مباراة صعبة للغاية".

وأوضح "لم نشعر بالراحة ضد اليابان، وأغلقوا المساحات بين الخطوط، وكان من الصعب علينا صنع الخطورة، يجب علينا معالجة الأخطاء".

وأتم بالرد على الأنباء المتداولة بشأن تعمد إسبانيا الخسارة أمام اليابان لتفادي مواجهة البرازيل والأرجنتين في الأدوار الإقصائية "أردنا الفوز والتأهل في الصدارة، الأمر لا يتعلق باختيار المنافس".

تجدر الإشارة إلى أن الخسارة أمام اليابان كانت ستقصي إسبانيا لو فازت كوستاريكا على ألمانيا في المباراة الثانية عن المجموعة الخامسة والتي انتهت بفوز الألمان بنتيجة 4-2.

المصدر: وكالات