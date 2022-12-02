الأهلي والزمالك يوجهان رسالة للمنتخب المغربي

هنأ قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، المنتخب المغربي بتأهله إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وكتب الأهلي على حسابه في موقع "تويتر":

"مجلس إدارة النادي والأعضاء والجماهير يتقدمون بخالص التهنئة إلى المنتخب المغربي الشقيق وجماهيره والقائمين على المنظومة الكروية بمناسبة التأهل عن جدارة إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر".

🔴| النادي الأهلي يهنئ الجماهير المغربية الشقيقة بالتأهل التاريخي ❤️🇲🇦🦅 @FRMFOFFICIELpic.twitter.com/fREgCUqYBD — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 1, 2022

وأضاف: "المنتخب المغربي أسعد كل العرب".

بدوره، كتب الزمالك على حسابه: "مرتضي منصور، رئيس النادي، يتقدم بالتهنئة إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي على الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب المغرب بالتأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم".

الزمالك يهنئ الشعب المغربي والعربي بعد تأهل المغرب لدور ال ١٦ في كأس العالم ٢٠٢٢. 🇲🇦#Zamalek#MostTitledIn20C | #الزمالكpic.twitter.com/33FMAqOX2j — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 1, 2022

وأعرب رئيس الزمالك عن أمنيته بدوام التوفيق للمنتخب المغربي فيما هو قادم في بطولة كأس العالم.

وكان المنتخب المغربي تأهل للدور ثمن النهائي لمونديال قطر بعد فوزه أمس الخميس على كندا 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقد تأهل المغرب كمتصدر للمجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع منتخب إسبانيا وصيف المجموعة الخامسة.

المصدر:RT