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تركي آل الشيخ يعلق على المنتخبات التي خرجت من كأس العالم

الرياضة

تركي آل الشيخ يعلق على المنتخبات التي خرجت من كأس العالم
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أعاد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية نشر مقطع فيديو سابق له وهو يناقش خطة لعب مع مدرب نادي ألميرا الإسباني، مع تعليق وجهه للمنتخبات التي خرجت من مونديال قطر 2022.

وكتب تركي آل الشيخ تعليقا على مقطع الفيديو قال فيه: "المنتخبات التي طلعت من كأس العالم... لو سامعين الخطة ومركزين كان كلام ثاني... بس أنتم تحبون العناد".

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وكان آل الشيخ نشر تغريدة، فجر الخميس عقب خروج منتخب بلاده من مونديال قطر قائلا: "الحمدالله على كل حال وما قصروا... وإن شاء الله القادم أجمل بدعم سيدي..".

وخرج "الأخضر" من مسابقة كأس العالم قطر 2022، على إثر الخسارة من المنتخب المكسيكي 1-2، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، عقب تذيله ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط فقط.

المصدر: twitter/Turki_alalshikh

مونديال قطر

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