منتخب ألمانيا "يكم فمه" ويرحل من قطر واليابانيون والعرب يطلقون مخيلاتهم في السخرية منه (فيديو)
تحول المنتخب الألماني إلى مادة للسخرية عقب خروجه من دور المجموعات لمونديال قطر وذلك رغم فوزه على كوستاريكا 4-2، بينما فازت اليابان على إسبانيا 2-1 وتأهلت لدور الـ16.
ولم تخف الكثير من الجماهير العربية فرحتها بخروج "الماكينات الألمانية" من بطولة كأس العالم في قطر، بعد أن استفز لاعبو المنتخب الألماني مشاعر الجماهير العربية بإصرارهم على دعم المثليين خلال مشاركتهم في البطولة.
استرجع مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا سابقا أدلى به مدرب المنتخب الألماني هانز فليك، حول عدم نية لاعبيه الاحتفال في الدوحة حال تحقيقهم كأس العالم 2022، احتجاجا على وضع حقوق الإنسان في قطر.
قالها البلوشي لكم منذ البداية….!— Wrd Horan (@Horanwrd) December 1, 2022
عندما تدافع عن قضية خاسرة ستخسر اللي لك واللي عليك..!#منتخب_الشواذ#منتخب_الالوان#المانيا#Germany#DieMannschaftpic.twitter.com/dP4gRD93XE
وفور خروج ألمانيا من دور المجموعات، في واحدة من أسوأ مشاركاتها بتاريخ المونديال، انهالت مئات التعليقات الساخرة على فليك، والمنتخب الألماني، الذي احتج لاعبوه بشكل علني على قطر، عبر تكميم أفواههم عند التقاطهم الصورة التذكارية للمباراة الأولى لهم أمام اليابان، والتي خسرها 'المانشافت' بهدفين لهدف.
اليابانيين رهيبين والله 😭😭😭 pic.twitter.com/X1CfKbEpjk— MOATH | معاذ (@M0ATH) December 1, 2022
وقال مغردون إن السخرية من تصريح فليك تأتي نظرا لازدواجية المعايير والنفاق الذي يحمله، مستذكرين احتفاله في الدوحة رفقة بايرن ميونيخ حينما كان مدربا له، وفاز رفقته بكأس العالم للأندية التي أقيمت بقطر عام 2020.
لاعبو— عبدالرزاق الشايجي (@DrAlshayji) December 1, 2022
منتخب #المانيا 🇩🇪
اغلقوا افواهم🫢
وفتحوا شباكهم 😊
انتصروا للشاذين 🏳️🌈
وسيسوا #كأس_العالم 🏆
فتعرض منتخبهم لضغط
جماهيري 🤦♂️فخرجوا من #كأس_العالم#كوستاريكا_المانيا
وسيحتفلون بخسارتهم في المانيا🇩🇪
تصريح فليك مدرب المانيا قبل البطولة
لو حققنا كأس العالم لن نحتفل في قطر pic.twitter.com/Olke3ElJ4o
من الذاكره :😂😂😂😂😂— ABDULLAH AHMAD (@INSTAoenl) December 1, 2022
فليك مدرب منتخب ألمانيا :⤵️
"لو حققنا كأس العالم لن نحتفل في قطر". pic.twitter.com/FfbX44rvTn
وكررت ألمانيا، بطلة العالم 4 مرات، السيناريو الكارثي لمونديال روسيا 2018، وخرجت مجددا من الدور الأول رغم تحقيق فوزها الأول في البطولة، بعد أن لحقت بها خسارة مدوية في مباراتها الافتتاحية أمام اليابان بنتيجة 1-2، ثم تعادلها في المباراة الثانية مع إسبانيا 1-1.
المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"