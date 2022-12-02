بعد محاولات تمزيق صوره من الجمهور الألماني.. مسعود أوزيل يظهر شخصيا في مونديال الدوحة ويعلق (فيديو)

نشر لاعب المنتخب الألماني السابق مسعود أوزيل صورة له من ملعب في قطر عقب أيام على التفاعل الواسع على رفع صور له من قبل جماهير مونديال قطر ردا على تكميم لاعبي "المانشافت" لأفواههم.

وعلق أوزيل على الصورة التي نشرها على حسابه في "تويتر": "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكرا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي - يسعدني دائما التواجد هنا. كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة إن شاء الله نراكم قريبا مرة أخرى".

Great to be in Qatar for the #Worldcup2022. ⚽🏆 Thanks for the great hospitality & the perfect organization – it’s always a pleasure to be here. All the best to Qatar for the remaining tournament – insha'Allah we see us soon again. 🤲🏼🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/bBU0PFwKvm — Mesut Özil (@M10) December 1, 2022

ورفع عدد من الجماهير العربية المتواجدة بملعب البيت خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا في المونديال، مئات الصور لنجم كرة القدم الألمانية المعتزل دوليا، مسعود أوزيل، المنحدر من أصول تركية، في خطوة عبرت فيها الجماهير العربية عند دعمها للنجم المعتزل، وبدت مستفزة للألمان.

وخرج المنتخب الألماني من المونديال، أمس الخميس، من الدور الأول، رغم فوزه على المنتخب الكوستاريكي 4-2، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وانتشرت فيديوهات توثق غضب الجماهير الألمانية من صورة اللاعب المسلم أوزيل ومحاولات تمزيقها والاشتباك مع الجماهير بعد نهاية المباراة.

البرازيلي لوكاس سترابكو يوثق غضب جماهير المانيا من صورة اللاعب المسلم اوزيل وومحاولات تمزيقها و الاشتباك مع الجماهير بعد نهاية المباراه . pic.twitter.com/JzRvJxtUJl — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) December 1, 2022

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وحل المنتخب الألماني في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الإسباني، الذي رافق نظيره الياباني إلى الدور الثاني.

وقرر أوزيل في يوليو 2018 اعتزال اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا، بعد حملة انتقادات تعرض لها على مدى شهور، شككت في انتمائه وولائه "للمانشافت".

وفي ذلك الوقت نشر أوزيل بيانا ناريا، انتقد فيه بشكل خاص رئيس الاتحاد الألماني، رينهارد غريندل، كما رفض عبارات اللوم التي حملته مسؤولية الخروج المبكر من مونديال روسيا 2018.

المصدر:RT