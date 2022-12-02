رئيسة كرواتيا السابقة تظهر بوشاح فلسطيني خلال مواجهة بلجيكا في مونديال قطر (فيديو)
أثارت رئيسة كرواتيا السابقة كوليندا غرابار كيتاروفيتش الاهتمام، خلال حضورها مباراة منتخب بلادها ضد بلجيكا في مونديال قطر 2022.
وحضرت كيتاروفيتش هذه المباراة من مدرجات ملعب أحمد بن علي، وحرصت على تشجيع اللاعبين خلال مواجهة الحسم.
ووثق مقطع فيديو وعدة صور كيتاروفيتش وهي تحمل العلم الفلسطيني، وذلك أثناء تحدثها إلى شخص ما على المدرجات.
رئيسة وزراء #كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش تحمل وشاح #فلسطين خلال حضورها مباراة منتخب بلادها مع المنتخب البلجيكي خلال #كأس_العالم_قطر_2022 في #قطر ..#فلسطين_في_المونديال#فلسطين_تنور_الدوحة#كرواتيا_بلجيكاpic.twitter.com/xJin5TOjrm— جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 1, 2022
ومن خلال الفيديو تبين أن كيتاروفيتش كانت تتحدث مع أحد الجماهير، والذي كان يتحدث معها وطلب منها التقاط صورة تذكارية.
وعرف الشاب عن نفسه بأنه من فلسطين، وبالتحديد من قطاع غزة، ثم اقترب منها لتشاهد الصورة التي التقطها لها وهي تحمل الوشاح الفلسطيني.
وتعادل منتخب كرواتيا سلبيا أمام نظيره البلجيكي، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، على ملعب أحمد بن علي.
وتأهل وصيف بطل النسخة الماضية روسيا 2018، إلى الدور الثاني من كأس العالم، برصيد 5 نقاط، خلف المغرب المتصدر.
المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"