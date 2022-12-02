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رئيسة كرواتيا السابقة تظهر بوشاح فلسطيني خلال مواجهة بلجيكا في مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

رئيسة كرواتيا السابقة تظهر بوشاح فلسطيني خلال مواجهة بلجيكا في مونديال قطر (فيديو)
AFP
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أثارت رئيسة كرواتيا السابقة كوليندا غرابار كيتاروفيتش الاهتمام، خلال حضورها مباراة منتخب بلادها ضد بلجيكا في مونديال قطر 2022.

وحضرت كيتاروفيتش هذه المباراة من مدرجات ملعب أحمد بن علي، وحرصت على تشجيع اللاعبين خلال مواجهة الحسم.

ووثق مقطع فيديو وعدة صور كيتاروفيتش وهي تحمل العلم الفلسطيني، وذلك أثناء تحدثها إلى شخص ما على المدرجات.

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ومن خلال الفيديو تبين أن كيتاروفيتش كانت تتحدث مع أحد الجماهير، والذي كان يتحدث معها وطلب منها التقاط صورة تذكارية.

وعرف الشاب عن نفسه بأنه من فلسطين، وبالتحديد من قطاع غزة، ثم اقترب منها لتشاهد الصورة التي التقطها لها وهي تحمل الوشاح الفلسطيني.

وتعادل منتخب كرواتيا سلبيا أمام نظيره البلجيكي، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، على ملعب أحمد بن علي.

وتأهل وصيف بطل النسخة الماضية روسيا 2018، إلى الدور الثاني من كأس العالم، برصيد 5 نقاط، خلف المغرب المتصدر.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"

مونديال قطر

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