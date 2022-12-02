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بعد تأهل المغرب لدور الـ16 لكأس العالم.. الخطوط الملكية تطلق برنامجا جديدا لنقل المشجعين

الرياضة

بعد تأهل المغرب لدور الـ16 لكأس العالم.. الخطوط الملكية تطلق برنامجا جديدا لنقل المشجعين
@arryadiatv
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وضعت الخطوط الملكية المغربية برنامج رحلات جوية وتسهيلات على تدبير التذاكر، لتمكن المشجعين المغاربة من مساندة "أسود الأطلس" خلال مباراتهم أمام إسبانيا، يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الشركة المغربية، في بلاغ، وفقا لموقع "arryadia.snrt.ma"، أن: "الخطوط الملكية المغربية، بصفتها الناقل الرسمي لأسود الأطلس، تهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز"، مبرزة أنها "عبأت مواردها البشرية والتقنية لإطلاق برنامج استثنائي، في أفضل الظروف، يتماشى وتطلعات مشجعي الفريق الوطني". 

وتربع المغرب على صدارة المجموعة السادسة (F) برصيد 7 نقاط، وسيواجه في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، نظيره الإسباني وصيف بطل المجموعة الخامسة (E).

المصدر: "arryadia.snrt.ma"

مونديال قطر

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