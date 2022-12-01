المغربي زياش يحقق إنجازا عربيا تاريخيا في كأس العالم

دخل النجم المغربي حكيم زياش تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه، بعدما قاد "أسود الأطلس" للفوز على كندا 2-1 والتأهل لثمن نهائي مونديال قطر.

وسجل زياش الهدف الأول للمغرب في الدقيقة الرابعة وصنع الثاني لزميله يوسف النصيري في الدقيقة 23، بينما سجل هدف كندا الوحيد نايف أكرد بالخطأ في مرماه.

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وأصبح زياش صاحب أسرع هدف للمنتخبات العربية في تاريخ المونديال في الدقيقة (3:30)، كما سجل أيضا الهدف الأبعد للمنتخبات العربية من حيث المسافة (30.6 مترا)، وذلك منذ نسخة عام 1966.

كما أصبح زياش ثالث لاعب مغربي يسجل ويصنع في نفس المباراة بكأس العالم، وذلك بعد الثنائي مصطفى حجي وعبد الجليل هدا في مونديال 1998.

المصدر: وكالات