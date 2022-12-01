التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي في مباراته الحاسمة ضد كندا

أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، تشكيلة "أسود الأطلس" التي ستخوض مواجهة كندا، اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال "قطر 2022".

واكتفى الركراكي، بتغيير وحيد على تشكيل "الأسود" الذي خاض مباراة بلجيكا الأخيرة، من خلال إقحام عبد الحميد الصابيري في خط الوسط بدلا من سليم أملاح المصاب.

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وجاءت تشكيلة المغرب كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نوصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس.

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - عبد الحميد الصابيري.

خط الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

ويحتاج المغرب للفوز أو التعادل مع كندا للتأهل بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة السادسة والتي ستجمع بين بلجيكا وكرواتيا.

المصدر: Équipe du Maroc