الباندا "سهيل" يتوقع الفائز في مباراة المغرب وكندا (فيديو)

رجح الباندا "سهيل"، كفة المنتخب المغربي للفوز على نظيره الكندي في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر.

وأصبح الباندا "سهيل" أحد أبطال التوقعات في مباريات كأس العالم "قطر 2022"، كعادة البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

وكان الباندا "سهيل"، رشح منتخب الإكوادور للفوز في المباراة الافتتاحية على حساب نظيره القطري، وكان توقعه صحيحا، حيث فازت الإكوادور بهدفين دون رد، ولكنه لم يصب في توقعه عندما رشح بلجيكا للفوز على المغرب في الجولة الماضية حيث خرج "أسود الأطلس" فائزين على "الشياطين الحمر" بهدفين دون رد.

ويحتاج المغرب للفوز أو التعادل مع كندا للتأهل بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة السادسة والتي ستجمع بين بلجيكا وكرواتيا.

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يذكر أن الصين أهدت زوجي الباندا إلى قطر، على هامش استضافة البلد العربي لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وأطلق على الدبين اسما "ثريا وسهيل"، واسم سهيل تيمنا بأحد أكثر النجوم المرئية لمعانا في منطقة الخليج، و"ثريا" وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعانا.

المصدر: RT