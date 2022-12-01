الإصابة تنهي مشوار نجم منتخب البرتغال الصاعد في مونديال قطر

خسر المنتخب البرتغالي جهود ظهيره الشاب نونو منديش لما تبقى من نهائيات مونديال "قطر 2022"، وذلك وفق ما أفاد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس.

وكشف الاتحاد البرتغالي، أن ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، البالغ من العمر 20 عاما، يعاني من إصابة في الفخذ تعرض لها خلال فوز البرتغال على أوروغواي 2-0 في الجولة الثانية لدور المجموعات وسيكون "غير متوفر للمشاركة في نشاطات المنتخب الوطني".

ورغم الإصابة وعدم تمكنه من إكمال المشوار مع كريستيانو رونالدو ورفاقه، سيبقى منديش "ضمن وفد المنتخب الوطني حيث سيبدأ العمل من أجل التعافي" وفق بيان الاتحاد.

وغاب منديش عن المباراة الأولى للبرتغال في النهائيات أمام غانا (3-2) بسبب إجهاد عضلي، ثم شارك في اللقاء الثاني ضد أوروغواي حيث تعرض للإصابة قبيل انتهاء الشوط الأول، ليخرج من الملعب وهو يبكي.

وضمنت البرتغال تأهلها إلى ثمن النهائي قبل مباراة الجولة الأخيرة التي تجمعها غدا الجمعة بكوريا الجنوبية، حيث ستكون بحاجة إلى نقطة التعادل لضمان الصدارة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين غانا وأوروغواي.

المصدر: أ ف ب