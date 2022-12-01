تعديل واحد وتغيير في النهج التكتيكي.. تشكيلة المغرب المتوقعة ضد كندا

يختتم منتخب المغرب مشواره في دور المجموعات لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، بمواجهة ستجمعه اليوم الخميس بكندا.

ويحتاج المغرب للفوز أو التعادل مع كندا للتأهل بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة السادسة والتي ستجمع بين بلجيكا وكرواتيا.

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ومن المتوقع أن يعتمد المدرب المغربي، وليد الركراكي على نهج تكتيكي في مباراة كندا مختلف عن المباراتين السابقتين ضد كرواتيا (0-0) وبلجيكا (2-0).

ووفقا لموقع "kooora"، فقد هيأ الركراكي خطة هجومية محكمة لمواجهة كندا تختلف تماما عن الشكل الذي لعب به ضد منتخبي بلجيكا وكرواتيا، حيث كان متحفظا ولعب بخطة دفاعية.

وأكد الموقع، أن مدرب "أسود الأطلس"، سيدفع بالثنائي يوسف النصيري وعبد الرزاق حمد الله معا في خط الهجوم لمنتخب المغرب للمرة الأولى في مونديال قطر.

ولم يتأكد ما إن كان سيبدأ الركراكي بالمهاجمين منذ البداية، لكن ما هو مؤكد حسب موقع "kooora"، أن النصيري سيكون في التشكيلة الأساسية.

وكان الركراكي قد استبدل النصيري بعبد الرزاق حمد الله في المباراتين الماضيتين.

ويتوقع أن تكون تشكيلة المنتخب المغربي ضد كندا كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: سفيان بوفال\ عبد الرزاق حمد الله، حكيم زياش، يوسف النصيري.





المصدر: "kooora" + وكالات