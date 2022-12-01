مونديال قطر.. أول تعليق لميسي بعد تحطيمه رقم مارادونا القياسي

أكد نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، أن الراحل الأسطورة دييغو مارادونا "سيكون سعيدا جدا" غداة تحطيم "البرغوث" الرقم القياسي لعدد المشاركات مع "راقصي التانغو" في كأس العالم.

ونجح ميسي في كسر رقم مارادونا، بعد مشاركته في لقاء الأرجنتين وبولندا أمس الأربعاء، في دور المجموعات لمونديال قطر، حيث خاض "البرغوث" المباراة الـ22 له في كأس العالم مع منتخب الأرجنتين، متفوقا بفارق مباراة واحدة عن الأسطورة مارادونا، لذي توفي قبل عامين إثر نوبة قلبية.

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وأصبح ميسي أكثر اللاعبين من الأرجنتين ظهورا في تاريخ كأس العالم.

وقال ابن الـ35 عاما بعد فوز الأرجنتين على بولندا 2-0 وتأهلها للدور ثمن النهائي كمتصدرة للمجموعة الثالثة: "علمت ذلك مؤخرا (تحطيم رقم مارادونا)، لم أكن أعرف ذلك. من الرائع أن أكون قادرا على الاستمرار في بلوغ هذا النوع من الأرقام القياسية. أعتقد أن دييغو سيكون سعيدا جدا لي، لأنه أظهر لي دائما الكثير من المودة. كان سعيدا دائما عندما سارت الأمور على ما يرام بالنسبة لي".

وعن إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 39 إثر تصد رائع للحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني، أكد قائد المنتخب الأرجنتيني أنه "سعيد من هذه المباراة الكبيرة".

وأردف "حققنا هدفنا الأول، وهو التأهل من هذه المجموعة في المركز الأول، بعد أن بدأنا كما فعلنا (خسارة أمام السعودية 1-2). لقد أصبت بالإحباط لإهدار ركلة الجزاء، لأنني كنت أعلم أن هدفا يمكن أن يغير المباراة بأكملها ويجعلك تلعب بطريقة مختلفة.. لكنني أعتقد أنه من ركلة الجزاء التي أهدرتها، خرج المنتخب أقوى".

وتابع ميسي الذي سجل هدفه الثامن في النهائيات ليتساوى مع مارادونا كثاني الهدافين الأرجنتينيين غزارة خلف غابريال باتيستوتا (10 أهداف) "شجعني اللاعبون على مقاعد الاحتياط وأعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة مع لعب جميل. بعد الهدف الأول، سارت الأمور لصالحنا. بدأنا باللعب كما كنا نفعل سابقا منذ فترة طويلة، وما أردنا القيام به منذ بداية المونديال، لكننا لم نتمكن من تحقيقه لأسباب مختلفة".

وتطرق ميسي إلى مواجهة الأرجنتين مع أستراليا في ثمن النهائي السبت قائلا "نعرف مسبقا، أن كل شيء صعب. مهما كانت هوية المنافس، ستكون الأمور معقدة. شاهدنا ذلك مؤخرا، على حسابنا، وأي منتخب بإمكانه أن يقدم مباراة جيدة والفوز عليك. سنبدأ الاستعداد فورا".

المصدر: وكالات