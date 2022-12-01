ميسي يرفض الاعتذار بعد واقعة "الدوس على قميص المكسيك" (فيديو)

خرج ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن صمته لأول مرة بعد واقعة "دوس النجم الأرجنتيني على قميص منتخب المكسيك"، في غرفة الملابس.

وخلال احتفال نجوم الأرجنتين بالفوز على المكسيك داخل غرفة تبديل الملابس، ظهر ميسي وهو يركل قميص المكسيك بقدمه، ثم وقف عليه بقدميه وهو يرقص مع باقي اللاعبين، في مشهد اعتبره البعض إهانة لمنتخب المكسيك.

Lionel Messi kicking and then standing on a Mexico shirt in the dressing room. This is disgusting.



If this was Ronaldo we would never hear the end of it.pic.twitter.com/4g0moboHLu — Mu. (@FutbolMuu) November 27, 2022

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وقال ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد" المكسيكية: "ما حدث كان سوء فهم، ومن يعرفني يعرف أنني لا أقلل من احترامي لأحد".

وأضاف: "لست مضطرا للاعتذار، لأنني لم أقلل من احترامي لشعب المكسيك ولا الفريق ولا أي شخص آخر".

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز على بولندا بنتيجة (2-0)، مساء أمس الأربعاء، رغم إهداره لركلة جزاء.

وأسفرت منافسات المجموعة الثالثة (C) عن تأهل كل من المنتخبين الأرجنتيني والبولندي إلى الدور ثمن النهائي لكاس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري، وخروج منتخبي السعودية والمكسيك من دور المجموعات.

وضرب منتخب التانغو موعدا مع أستراليا في دور الـ16 للمونديال، في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل.

المصدر: "وكالات"