نجوم سابقون في المنتخب السعودي يحملون رينارد مسؤولية الخروج من مونديال قطر 2022

توالت الانتقادات للفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عقب خسارته أمام المكسيك، وخروجه من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ووجه ياسر القحطاني، المهاجم السابق للمنتخب السعودي والمحلل الفني في شبكة قنوات beIN Sports، انتقادا لرينارد، معربا عن رأيه أن المدرب هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارة، كونه من قام بتغيير مراكز عدد من اللاعبين بشكل غير مبرر حسب وجهة نظره.

وقال القحطاني خلال ظهوره في الاستديو التحليلي الخاص بالمباراة: "رينارد هو من يتحمل خسارتنا اليوم أمام المكسيك".

مضيفا: "رينارد قام بتغيير مراكز اللاعبين، وهذا الأمر أفقد الأخضر قوته".

ياسر القحطاني: هيرفي رينارد هو سبب الخسارة اليوم، أخترع أسماء في مراكز غريبة، البليهي ظهير أيسر وسعود محور وكنو صانع !!

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-#السعوديه_المسكيكpic.twitter.com/9WFpXRv1eT — تحديث الأخبار (@Updateksa) November 30, 2022

وتساءل القحطاني مستغربا: "كيف يقوم مدرب بتغيير مراكز أكثر من لاعب قبل مباراة مصيرية مثل مواجهة الليلة ضد المكسيك؟!".

وتابع نجم الهلال السابق: "لأول مرة أشاهد المنتخب في حالة من التوتر طوال المباراة".

وقال القحطاني: "السعودية كانت قادرة على تحقيق نتيجة الفوز اليوم والصعود إلى المرحلة المقبلة من كأس العالم، لكن أخطاء الجهاز الفني كانت السبب المباشر في خسارة اللقاء وانتهاء مشوارنا في البطولة".

من جانبه، طالب القائد السابق للمنتخب السعودي، وأحد نجومه الذين تألقوا في مونديال 1994 بأمريكا، اتحاد الكرة في بلاده بمساءلة رينارد، بعد إخفاقه في استثمار الفوز في المباراة الأولى على الأرجنتين، وخسارة المباراتين التاليتين أمام بولندا والمكسيك.

فيديو | فؤاد أنور: بعد خروجنا من #كأس_العالم سأتحدث بصراحة ويجب أن يتم الجلوس مع رينارد وأن لا تمر مواجهة المكسيك مرور الكرام #المنتصفpic.twitter.com/UbKTUFr8eY — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) November 30, 2022

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وقال أنور في ظهوره لناة "الإخبارية" الرسمية إن مواجهة المكسيك لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب الجلوس مع المدرب الفرنسي من قبل لجنة فنية، ومسائلته عن أسباب بعض القرارات الغريبة وغير المبررة.

وأضاف: "يجب أن نكون منطقيين ونتخلى عن العاطفة. رينارد أخطأ ويجب مناقشته في كثير من الأمور، ليس في مباراة المكسيك فقط، بل حتى في مباراة بولندا".

واختتم: "منتخبنا كان سيئا جدا أمام المكسيك، ليس من المنطقي أن تبهرني (رينارد) في مباراة الأرجنتين ثم تفسد كل شيء في المباراتين التاليتين بتغييرات وقرارات غريبة، إن وافقنا على ذلك نكون مغفلين".

وجاء خروج المنتخب السعودي بعد خسارته أمام نظيره المكسيكي (1-2) مساء يوم الأربعاء، على استاد "لوسيل" بمدينة لوسيل القطرية، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة (C).

واحتل الأخضر السعودي المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط جاءت من الفوز التاريخي على الأرجنتين، ليودع البطولة رفقة المنتخب المكسيكي، الذي اكتفى بالمركز الثالث، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره البولندي.

المصدر: arabicpost