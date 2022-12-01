مباراة المغرب المصيرية أمام كندا بكأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة وسيناريوهات التأهل

تتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم الخميس، صوب استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين "أسود الأطلس ومنتخب كندا، في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البرازيلي، رافائيل كلاوس (43 عاما)، صافرة هذه المباراة الهامة في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش.

ويحتل المغرب المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة (F) برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف كرواتيا المتصدرة، ومن بلجيكا في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وكندا في المركز الرابع والأخير من دون نقاط، وودعت البطولة رسميا.

وفي ما يلي سيناريوهات تأهل المغرب:

1- المغرب سيتأهل مباشرة في حال فوزه على كندا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

2- المغرب سيتأهل في حال تعادله مع كندا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

3- المغرب سيتأهل حتى في حال خسارته أمام كندا لكن شريطة فوز كرواتيا على بلجيكا.

4- المغرب سيتأهل حتى في حال خسارته أمام كندا بفارق هدف أو هدفين، لكن شريطة تعادل بلجيكا مع كرواتيا.

5- وهناك سيناريو خامس معقد، حيث سيتأهل المنتخب المغربي في حال خسارته أمام كندا بهدف وفوز بلجيكا على كرواتيا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر .

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022:

يمكن متابعة المباراة عبر القناة الرياضية الأرضية المغربية، التي تمتلك حقوق نقل مباريات "أسود الأطلس" في كأس العالم 2022.

تردد قناة الرياضية الأرضية المغربية:

إقرأ المزيد

على القمر الصناعي "نايل سات":

تردد القناة: 12683

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

على القمر الصناعي "عرب سات":

تردد القناة: 12683

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي.

كما ستنقل مباراة المغرب وبلجيكا عبر قنوات " beIN Sports HD 1 Max" المخصصة لنقل مباريات المونديال، وقنوات الكاس "Alkass EXTRA One HD".

يذكر أن شبكة قنوات "بي إن سبورت" أعلنت، في وقت سابق، عن بث 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، مجانا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

ولكن حسب آخر التقارير، فإن مباراة المغرب وكندا لن تكون منقولة على قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة، بسبب نقلها عبر القناة المغربية الأرضية.

المصدر: وكالات