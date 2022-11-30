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والدا أمير قطر يؤازران المنتخب السعودي (فيديو)

الرياضة

والدا أمير قطر يؤازران المنتخب السعودي (فيديو)
Gettyimages.ru
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة رفع العلم السعودي من قبل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، وزوجته الشيخة موزا، تشجيعا منهما لمنتخب "الصقور الخضر".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور من استاد "لوسيل" في الدوحة، حيث دارت المباراة التي جمعت بين السعودية والمكسيك، التي انتهت بهزيمة الصقور الخضر بهدفين لهدف أحرزه سالم الدوسري في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من المباراة.

وأظهر مقطع الفيديو االشيخ حمد بن خليفة وهو يرفع علم السعودية وتشاركه زوجته موزا، والدة الأمير تميم، في لفتة لاقت استحسان السعوديين.

المصدر: RT

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