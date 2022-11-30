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مونديال قطر..  منتخب المكسيك يتقدم على نظيره السعودي (فيديو)

الرياضة

مونديال قطر..  منتخب المكسيك يتقدم على نظيره السعودي (فيديو)
Globallookpress Wang Dongzhen
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تقدم المنتخب المكسيكي على نظيره السعودي (2-0) في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل المهاجم المكسيكي هنري مارتن هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 48 من زمن اللقاء المقام على استاد "لوسيل" بمدينة لوسيل القطرية.

وضاعف لاعب خط الوسط لويس تشافيز النتيجة للمكسيك عند الدقيقة 53 بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة من كرة ثابتة. 

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ويحتل الأخضر السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الأرجنتين.

بينما يتصدر المنتخب البولندي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويقبع منتخب المكسيك في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

المصدر: RT  

مونديال قطر

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مونديال قطر..  منتخب المكسيك يتقدم على نظيره السعودي (فيديو)