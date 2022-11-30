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"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"..هتاف جماعي يصدح في مدرجات مباراة قطر وهولندا بكأس العالم

الرياضة

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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هتافا جماعيا لفلسطين يصدح في مدرجات مباراة قطر وهولندا بكأس العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث صدح هتاف "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين" من قبل الجمهور العربي، في مدرجات مباراة قطر وهولندا في بطولة كأس العالم، التي انتهت بخسارة العنابي بهدفين نظيفين.

 كما شوهد علم فلسطين يرفرف في المدرجات.

وسبق أن أظهر مقطع فيديو سابق هتافا صاخبا للجمهور المغربي من أجل فلسطين، كما وثق مقطع فيديو هتافا لمشجعين تونسيين يصدح من أجل فلسطين خلال المونديال.

المصدر: RT

مونديال قطر

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