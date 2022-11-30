"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"..هتاف جماعي يصدح في مدرجات مباراة قطر وهولندا بكأس العالم

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هتافا جماعيا لفلسطين يصدح في مدرجات مباراة قطر وهولندا بكأس العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث صدح هتاف "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين" من قبل الجمهور العربي، في مدرجات مباراة قطر وهولندا في بطولة كأس العالم، التي انتهت بخسارة العنابي بهدفين نظيفين.

كما شوهد علم فلسطين يرفرف في المدرجات.

في مباراة قطر وهولندا، الجماهير العربية بصوتِ رجلٍ واحد:



بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين. pic.twitter.com/UpFPGESa1z — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 29, 2022

وسبق أن أظهر مقطع فيديو سابق هتافا صاخبا للجمهور المغربي من أجل فلسطين، كما وثق مقطع فيديو هتافا لمشجعين تونسيين يصدح من أجل فلسطين خلال المونديال.

هتاف الجماهير التونسية لفلسطين في مونديال كأس العالم بقطر🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/d3d75InTJL — أصوات فلسطين (@PalVoice20) November 23, 2022

المصدر: RT