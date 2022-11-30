أول تعليق لنجم منتخب تونس الخزري بعد الإقصاء من مونديال قطر

أعرب المهاجم التونسي وهبي الخزري، عن خيبة أمله بعد فشل "نسور قرطاج" في التأهل للدور ثمن النهائي لمونديال قطر رغم فوزهم على فرنسا حاملة اللقب بهدف دون رد في دور المجموعات.

وأحرز الخزري هدف تونس الوحيد في شباك فرنسا في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

ورفع "نسور قرطاج" رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الرابعة، ولم يكن هذا الانتصار الثمين كافيا لتأهلهم للدور الثاني لفوز أستراليا على الدنمارك بهدف دون رد في مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها.

واحتفظت فرنسا الضامنة تأهلها إلى ثمن النهائي بعد فوزها في مباراتيها الأوليين بصدارة المجموعة مع 6 نقاط، بفارق الأهداف عن أستراليا التي انتزعت بطاقة التأهل الثانية.

وقال الخزري بعد مباراة فرنسا لشبكة "بي إن سبورتس": "كمنافسين أردنا التأهل. هذا الفوز (على فرنسا) جيد لأننا أظهرنا وجهنا الحقيقي وأننا قادرون على تقديم أمور جميلة".

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وأضاف: "نحن نادمون على أول مباراتين لأننا قادرون على تقديم الأفضل. لدينا مجموعة متضامنة ومتلاحمة. خائبون لأنه كان يجب أن نحقق ما هو أفضل في أول مباراتين (تعادلت تونس بدون أهداف مع الدنمارك وخسرت 0-1 أمام أستراليا)".

وأتم: "الناس لديها ذاكرة قصيرة. البعض ينتقدني لأنهم نسوا ما قمت به في الماضي. أحب الكرة وإسعاد الناس. وأعتقد أنني كوفئت اليوم. أنا سعيد. جعلنا الشعب التونسي فخورا. لقد فزنا على فريق قوي".

والفوز على فرنسا هو الانتصار الثالث لمنتخب "نسور قرطاج" في سادس مشاركة في كأس العالم بعد المكسيك 3-1 عام 1978 وبنما 2-1 عام 2018.

المصدر: "بي إن سبورتس"