طفل عربي ينال إعجاب مشجعي البرازيل بحبه للمنتخب السعودي (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مشجع برازيلي، يظهر طفلا عربيا وهو يحمل علم السعودية ويشجعها بقوة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث ظهر الطفل العربي وهو يردد "سعودية سعودية" بلهجة وبطريقة مميزة، ويبدو أنه أشار إلى أحد الأشخاص الذين طالبوه بتشجيع المنتخب البرازيلي، قائلا "لا لا".



وظهر الطفل برفق شباب بالزي الخليجي في المدرجات المخصصة للمشجعين البرازيليين أثناء حضور إحدى المباريات لكنه فاجأهم برفع علم السعودية وتشجيعها، فيما حرص المشجع البرازيلي على التقاط صورة له مع الطفل ونشرها برفقة الفيديو.

طفل قطري نال إعجاب البرازيليين من حبه للسعودية ودعمه للمنتخب السعودي.



المقطع حصد المليون تفضيل من البرازيل وتفاعل معه حتى المكسيكيون #كأس_العالم_قطر_2022#السعوديه_المكسيكpic.twitter.com/mNuEXCclaJ — فهد بن محمد اﻷحمري (@FahadAlAhmary1) November 29, 2022

المصدر: RT