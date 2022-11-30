التشكيلة المتوقعة لمنتخب السعودية في مباراته المصيرية ضد المكسيك

يتوقع أن يجري مدرب منتخب السعودية، هيرفي رينارد، تغييرين فقط على تشكيلة مباراة الأخضر السابقة أمام بولندا، وذلك عندما يواجه المكسيك اليوم الثلاثاء، في دور المجموعات لمونديال قطر.

وتلعب السعودية ضد المكسيك لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، وضمن المجموعة ذاتها تتواجه الأرجنتين وبولندا.

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وتتصدر بولندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط (مع فارق هدفين)، تليها الأرجنتين بثلاث نقاط (+ هدف واحد)، ثم السعودية بثلاث نقاط أيضا (- هدف واحد) بينما تتذيل المكسيك ترتيب المجموعة بنقطة واحدة (- هدفين).

وتملك جميع المنتخبات الأربعة فرصها في التأهل.

وينوي رينارد الدفع بالثنائي سلطان الغنام وعبد الله عطيف بدلا من محمد البريك (المصاب) وعبد الإله المالكي (الموقوف) في التشكيلة الأساسية التي ستواجه المكسيك على ملعب لوسيل.

ومن المتوقع أن يدخل الأخضر المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان

خط الهجوم: صالح الشهري.

المصدر: وكالات