كيف يرى نجم منتخب مصر السابق وائل جمعة حظوظ العرب في مونديال قطر 2022؟ (فيديو)

تحدث نجم منتخب مصر السابق، وائل جمعة، عن حظوظ العرب في مونديال قطر 2022، وذلك بعد الأداء الجيد للمنتخبات العربية في المونديال.

وقال وائل جمعة، نجم منتخب مصر السابق في لقاء خاص مع RT، إن مصر سيئة الحظ لأنها لم تستضف كأس العالم من قبل، وكذلك لعدم مشاركتها في كأس العالم الحالي.

وأضاف في معرض حديثه عن حظوظ المنتخبات العربية: "كأس العالم يحتاج لتحضير وتدريب لسنوات، هناك منتخبات بتتحضر وتستعد لكن لم يحالفها الحظ ولا تتأهل"، موضحا أن مشوار المنتخب مختلف عن مشوار الفرق الرياضية لأنه يحتاج لجهود كل لاعبي الفرق المميزين، والتحضير جيدا قبل البطولات الكبيرة.

ورجح جمعة أن يصل منتخبا فرنسا والبرازيل لنهائي كأس العالم المقام حاليا في قطر.

وأوضح أن هناك العديد من المنتخبات التي تقوم بالإعداد بشكل جيد ضمن المنتخبات العربية، وتمنى أن يصل أحد المنتخبات العربية في يوم ما لنهائي كأس العالم.

المصدر: RT