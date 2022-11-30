منتخب المغرب يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة كندا المصيرية

أكد مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، الأربعاء، أن حارس مرمى "الأسود"، ياسين بونو جاهز لمواجهة كندا الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن مونديال قطر.

وكان بونو ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة ضد بلجيكا (2-0) الأحد الماضي، وخاض فترة الإحماء ووقف مع زملائه خلال عزف النشيد الوطني، لكنه شعر بالدوار عقبها، فقرر الركراكي عدم المجازفة بمشاركته، والدفع بالحارس الثاني منير القجوي المحمدي مكانه.

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وقال الركراكي في مؤتمر صحفي عشية مباراة المغرب وكندا المرتقبة: "ياسين في حالة جيدة، كان يعاني من بعض المشاكل، لم يتمكن من اللعب ولم يلعب وهناك لاعب آخر دخل مكانه وقدم أداء رائعا وهذا يوضح الروح السائدة داخل صفوفنا".

وأضاف الركراكي "تحسنت الحالة الصحية لياسين، يبقى هو الحارس الأول في صفوف المنتخب وأحد قادته وسيكون جاهزا لمباراة الغد".

وتدرب بونو بشكل طبيعي الاثنين والثلاثاء لكن طبيعة الإصابة التي تعرض لها والتي رفض الكشف عنها، دفعت إلى طرح أكثر من علامة استفهام حول جاهزيته لخوض مباراة كندا، بوابة التأهل للمنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1986.

ويتقاسم المغرب مع كرواتيا صدارة المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، مع أفضلية فارق الأهداف لرفاق لوكا مودريتش، وبفارق نقطة واحدة أمام بلجيكا الثالثة، فيما خرجت كندا خالية الوفاض بخسارتين متتاليتين.

ويملك المنتخب المغربي مصيره بين يديه وسيتأهل في الحالات الثلاث، الفوز والتعادل وحتى الخسارة، إذا خسرت بلجيكا أمام كرواتيا في المباراة الثانية، أو إذا خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف في مصلحة المغرب، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف في مصلحة "أسود الأطلس".

المصدر: أ ف ب