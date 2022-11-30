قبل مواجهة السعودية.. استنفار مكسيكي للبحث عن "ليلي"

أثار اختفاء الدمية "ليلي"، استنفار جماهير منتخب المكسيك في قطر، وذلك قبل ساعات من ملاقاة السعودية في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.

ويستضيف استاد "لوسيل"، اليوم الأربعاء، المباراة المصيرية بين المكسيك والسعودية، حيث سيطمح كل منتخب لتحقيق الفوز لنيل إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ16.

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و"ليلي" هي أكثر من مجرد دمية بالنسبة للجمهور المكسيكي، بل هي سفيرة المكسيك في مونديال قطر، بجانب أنها تمثل تقاليد شعب المكسيك وثقافته بطريقة خاصة، بحسب ما يصفها صانعوها.

وكشفت وسائل الإعلام المكسيكية، مساء الثلاثاء، اختفاء الدمية "ليلي" التي تم جلبها إلى قطر.

ووفقا لصحيفة "deportes"، فإن "ليلي" اختفت خلال الساعات الماضية، بعدما كانت موجودة بالقرب من سوق "واقف" في العاصمة القطرية الدوحة، وسط شكوك حول قيام الجمهور الأرجنتيني بسرقتها.

وأوضحت الصحفية أن مشجعي المكسيك أصيبوا بالجنون عند اكتشاف اختفاء الدمية، التي تم وضعها عند مدخل أحد المطاعم المكسيكية في سوق "واقف"، كي يلتقط الجمهور من مختلف أنحاء العالم الصور التذكارية معها، لكن فور أن أهملها المكسيكيون لمدة 15 دقيقة فقط، اختفت "ليلي" بشكل سريع.

المصدر: وكالات